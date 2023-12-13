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        Edirne Valisi Sezer yapımı süren AMATEM binasında inceleme yaptı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, yapım çalışmaları devam eden Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) binasında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:45 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:47
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        Edirne Valisi Sezer yapımı süren AMATEM binasında inceleme yaptı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, yapım çalışmaları devam eden Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) binasında incelemede bulundu.

        İnşaat alanını gezen Vali Sezer, yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, AMATEM binası ve verilecekler hizmetlerle ilgili Sezer'e bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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