Edirne Valisi Sezer yapımı süren AMATEM binasında inceleme yaptı Edirne Valisi Yunus Sezer, yapım çalışmaları devam eden Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) binasında incelemede bulundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yapım çalışmaları devam eden Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) binasında incelemede bulundu.

İnşaat alanını gezen Vali Sezer, yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, AMATEM binası ve verilecekler hizmetlerle ilgili Sezer'e bilgi verdi.