Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de "Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenlenecek

        Edirne'de Filistin'e destek olmak amacıyla Özgür Filistin Yürüyüşü düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 16:45 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de "Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de Filistin'e destek olmak amacıyla Özgür Filistin Yürüyüşü düzenlenecek.

        Eski Cami önünden cuma namazı sonrası başlayacak yürüyüş, Saraçlar Caddesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü önünde sona erecek.

        Filistin'e Destek Platformu Temsilcisi Ahmet Çetin, AA muhabirine Türkiye'de sivil toplum örgütleri tarafından Filistin'e destek olmak amacıyla yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

        Filistin'de mazlum ve mağdur insanların üzerine İsrail'in bomba yağdırdığını anlatan Çetin, "Maalesef 75 yıldır hukuksuz ve kanunsuz bir şekilde siyonist İsrail ve onun destekçisi emperyalistler aç, susuz bıraktıkları halkın üzerine her gün bomba yağdırıyor. Bizlerde Edirne'de sivil toplum örgütleri olarak Filistin'e Destek Platformu kurduk. Bu kapsamda daha önce yaptığımız bir kermes ile elde edilen gelirleri Filistin'deki mağdur kardeşlerimize ulaştırdık." dedi.

        Çetin, Filistin'e destek olmak amacıyla 15 Aralık günü cuma namazı sonrası Eski Cami'den başlayarak, Saraçlar Caddesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü önünde son bulacak yürüyüşe tüm Edirnelileri davet etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
        İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
        Sopayla "koordinatör oldun" dayağı!
        Sopayla "koordinatör oldun" dayağı!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Kira fiyatları 5 aydır düşüyor
        Kira fiyatları 5 aydır düşüyor
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Gupse Özay'ın kriteri
        Gupse Özay'ın kriteri
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Bir takım küme düşürülmüştü! Gözler PFDK'da
        Bir takım küme düşürülmüştü! Gözler PFDK'da
        Araştırma: İşte Türkiye'de çalışanlar arasında en mutsuz kesim!
        Araştırma: İşte Türkiye'de çalışanlar arasında en mutsuz kesim!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"

        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Sezer yapımı süren AMATEM binasında inceleme yaptı
        Edirne Valisi Sezer yapımı süren AMATEM binasında inceleme yaptı
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor
        Edirne'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor
        Depremzede aile yerleştikleri Edirne'de ata mesleği kasaplığı devam ettiriy...
        Depremzede aile yerleştikleri Edirne'de ata mesleği kasaplığı devam ettiriy...
        Edirne'de gümrük kaçağı 450 elektronik sigara ele geçirildi
        Edirne'de gümrük kaçağı 450 elektronik sigara ele geçirildi