Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti
Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.
Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Rektör Tabakoğlu, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Çakmak'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Çakmak da misafirperverliğinden dolayı Tabakoğlu’na teşekkür etti.
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