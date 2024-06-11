Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Bazı gurbetçiler sıla yolunda arabalı treni tercih ediyor

        Yıllık izinleri başlayan bazı gurbetçiler, araçlarını da yanlarında getirebildikleri arabalı trenle seyahati tercih ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:25 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bazı gurbetçiler sıla yolunda arabalı treni tercih ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yıllık izinleri başlayan bazı gurbetçiler, araçlarını da yanlarında getirebildikleri arabalı trenle seyahati tercih ediyor.

        Memleketlerine giderken uzun saatler direksiyon başında kalmak istemeyen gurbetçiler, araçlarını trene yükledikten sonra yataklı vagonlarda dinlenerek yolculuk yapabiliyor.

        Türkiye yolculuğu için Avusturya'nın Villach kentinden hereket eden "Optima Ekspres", Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahından Kapıkule Tren Garı'na 1400 kilometre katederek ulaşıyor. Tren, gümrükteki işlemlerin ardından Edirne merkezdeki Ayşekadın Garı'na geliyor.

        Gurbetçiler, vagondan çıkardıkları araçlarıyla, hasretini çektikleri baba ocağının yolunu tutuyor.

        Bilet fiyatları kişi başı 207 avro, özelliklerine bağlı olarak ise araç başı 389 avrodan başlıyor.

        Almanya'dan gelen Mehmet Ağadereli, AA muhabirine, bazı ülkelerde çok bekledikleri için 32 saat sürmesi gereken yolculuğun 45 saate ulaştığını söyledi.

        Yolculuğun rahat geçtiğini belirten Ağadereli, "Aracım eski, antika olduğu için yolda kalırım diye korktum. Arabayı trene yükledik, kendimiz de klimalı yataklı kompartıman aldık." dedi.

        - "Acılı bir Edirne tava ciğeri yiyeceğim"

        Almanya'dan Sivas'a giden Emrah Özsayıner de 6 yıldır Türkiye'ye arabalı trenle geldiğini anlattı.

        Edirne'de konakladıktan sonra memleketine gideceğini ifade eden Özsayıner, şöyle konuştu:

        "İlk kez bu kadar uzadı. Emekli oldum ve o uzun yolu çekmek istemiyorum, rahat olsun. Arabamı vagona yükledikten sonra kompartımanda da yatarak gelmek istedim. Her sene gelmeden duramam, her sene mecbur geleceğim memleketime. Çok heyecanlıyım ama karnım aç, hemen gidip acılı bir Edirne tava ciğeri yiyeceğim. Edirne'de dinlendikten sonra Allah'ın izniyle Sivas'a gideceğim."

        Almanya'dan Konya'ya giden Sebahattin Süzer ise yolculuğunun rahat geçtiğini dile getirdi.

        Arabalı treni 10 yıldır kullandığını belirten Süzer, "Biraz geç geldik ama geç olsun da güç olmasın tabii. Trende gelene kadar istirahat ettim, sohbet ettik, yeni arkadaşlarla tanıştım, her yörenin insanı var trende. Rahat ve iyi bir yolculuk geçirdim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 3 ölü!
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 3 ölü!
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        "Montella'nın Samet sevdası"
        "Montella'nın Samet sevdası"
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Çekim değil, sıradan tatil
        Çekim değil, sıradan tatil
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
        7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Apple, yapay zeka destekli iOS 18'i tanıttı
        Apple, yapay zeka destekli iOS 18'i tanıttı
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"

        Benzer Haberler

        Edirne'de bazı ayçiçeği tarlalarında çekirge popülasyonunda artış gözleniyo...
        Edirne'de bazı ayçiçeği tarlalarında çekirge popülasyonunda artış gözleniyo...
        Edirne'de ormanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı
        Edirne'de ormanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı
        Hızlı tren çalışması nedeniyle kapalı bulunan Edirne Kapıkule bağlantı yolu...
        Hızlı tren çalışması nedeniyle kapalı bulunan Edirne Kapıkule bağlantı yolu...
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 15 Temmuz gazisi Aslan, Vali Sezer'i ziyaret ett...
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 15 Temmuz gazisi Aslan, Vali Sezer'i ziyaret ett...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa