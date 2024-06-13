Barış Manço hayranı görme engelli, müzik öğretmenliği hayaline çok yaklaştı

CİHAN DEMİRCİ - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünü başarıyla bitirip kep atan 24 yaşındaki Ümit Ekrem Mikyas, öğrencilerle buluşma hayali için önemli bir süreci tamamladı.

Piyano çalma yeteneği küçük yaşta keşfedilen, Barış Manço hayranı Mikyas, 4 yıl önce hayalinin peşinden koşarak çok istediği bölümü kazandı.

Üniversite hayatını başarıyla tamamlayan Mikyas, öğrencileriyle müzik derslerini işleyeceği günleri iple çekiyor.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde sahneye çıkan Mikyas, Öğretmen Marşı'nı seslendiren fakülte korosuna piyanosuyla eşlik etti.

Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesini de birincilikle tamamladığını belirten Mikyas, "Hayallerimin daha da ötesine gitmek istedim ve müzik öğretmenliği okumaya karar verdim. Trakya Üniversitesini kazandım, bundan 4 yıl önce kayıt olurken röportaj verdiğimde hayallerimin peşinden gittiğimi söylemiştim. Çok istediğim bölümü başarıyla tamamladım, atanarak öğrencilerimle buluşmak istiyorum." dedi.

Annesi ve babasının gururla izlediği Mikyas, mezuniyet töreni için salonda bulunan tüm ailelerden alkış aldı.

Mikyas, müzik tutkusunun Barış Manço şarkılarını dinlerken başladığını ve bu tutkunun ilk günkü gibi sürdüğünü anlattı.

Barış Manço'nun müzikalitesini örnek aldığını dile getiren Mikyas, "Onun kullandığı teknikler çok iyi. Barış Manço hayatımda önemli bir parça, çok sevdiğim ve örnek aldığım insanlardan birisi. Piyano çalmayı çok seviyorum ve Barış Manço'nun bütün eserlerini icra edebiliyorum." dedi.

Mikyas, dünya çapında iyi bir müzisyen ve akademisyen olmak için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.