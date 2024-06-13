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        Barış Manço hayranı görme engelli, müzik öğretmenliği hayaline çok yaklaştı

        CİHAN DEMİRCİ - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünü başarıyla bitirip kep atan 24 yaşındaki Ümit Ekrem Mikyas, öğrencilerle buluşma hayali için önemli bir süreci tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:07 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:07
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        Barış Manço hayranı görme engelli, müzik öğretmenliği hayaline çok yaklaştı
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        CİHAN DEMİRCİ - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünü başarıyla bitirip kep atan 24 yaşındaki Ümit Ekrem Mikyas, öğrencilerle buluşma hayali için önemli bir süreci tamamladı.

        Piyano çalma yeteneği küçük yaşta keşfedilen, Barış Manço hayranı Mikyas, 4 yıl önce hayalinin peşinden koşarak çok istediği bölümü kazandı.

        Üniversite hayatını başarıyla tamamlayan Mikyas, öğrencileriyle müzik derslerini işleyeceği günleri iple çekiyor.

        Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde sahneye çıkan Mikyas, Öğretmen Marşı'nı seslendiren fakülte korosuna piyanosuyla eşlik etti.

        Annesi ve babasının gururla izlediği Mikyas, mezuniyet töreni için salonda bulunan tüm ailelerden alkış aldı.

        - "Öğrencilerimle buluşmak istiyorum"

        Mikyas, AA muhabirine, eğitim hayatına Çanakkale Yahya Çavuş Görme Engelliler İlkokulunda başladığını söyledi.

        Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesini de birincilikle tamamladığını belirten Mikyas, "Hayallerimin daha da ötesine gitmek istedim ve müzik öğretmenliği okumaya karar verdim. Trakya Üniversitesini kazandım, bundan 4 yıl önce kayıt olurken röportaj verdiğimde hayallerimin peşinden gittiğimi söylemiştim. Çok istediğim bölümü başarıyla tamamladım, atanarak öğrencilerimle buluşmak istiyorum." dedi.

        Mikyas, müzik tutkusunun Barış Manço şarkılarını dinlerken başladığını ve bu tutkunun ilk günkü gibi sürdüğünü anlattı.

        Barış Manço'nun müzikalitesini örnek aldığını dile getiren Mikyas, "Onun kullandığı teknikler çok iyi. Barış Manço hayatımda önemli bir parça, çok sevdiğim ve örnek aldığım insanlardan birisi. Piyano çalmayı çok seviyorum ve Barış Manço'nun bütün eserlerini icra edebiliyorum." dedi.

        Mikyas, dünya çapında iyi bir müzisyen ve akademisyen olmak için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

        - "Piyanoda eserleri dinleyerek çalıyor"

        Ümit'in babası Murat Mikyas da oğlunun hedeflerine ulaşması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti.

        Oğlunun eğitimi için Tekirdağ'dan Edirne'ye taşındıklarını ifade eden Mikyas, şunları kaydetti:

        "Bugün öğretmen oldu oğlum, ben çok gurur duydum. Piyanoda eserleri dinleyerek çalıyor. Sağlıklı insanların okuyarak çalamadığı parçaları dinleyerek çalmasını mucize olarak görüyorum.

        Akıllı, dürüst, temiz ve kalbi pırıl pırıl bir insan. Öğretmen olduğu ve onun yetiştireceği öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'ne çok faydalı olacağını düşünüyorum. Oğlumun akademik başarısında da ne gerekiyorsa arkasındayız. Hiçbir zaman onu yanlız bırakmayacağım, yapacak çok şeyimiz var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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