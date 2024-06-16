Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kapıkule'de sırada bekleyen tır şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi

        Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parklarında çıkış için sıra bekleyen tır şoförleri, Kurban Bayramı'na ailelerinden uzakta buruk girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 09:29 Güncelleme: 16.06.2024 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapıkule'de sırada bekleyen tır şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parklarında çıkış için sıra bekleyen tır şoförleri, Kurban Bayramı'na ailelerinden uzakta buruk girdi.

        Tır şoförleri, bayram namazının ardından tır parkındaki meslektaşlarıyla bayramlaştı, kahvaltılarını dorselerindeki dolaplarında hazırladı.

        Ailelerini telefonla görüntülü arayan tır şoförleri onların bayramını kutladı.

        Letonya'ya giden Cumhur Göktürk, AA muhabirine, meslekleri gereği zamanlarının büyük çoğunluğunun yollarda geçtiğini söyledi.

        Buruk bir bayram yaşadığını belirten Göktürk, "Hem Kurban Bayramı hem de Babalar Günü'nü ailemizden uzakta geçiriyoruz. Sevdiklerimizden uzak yollardayız. Şoförlük zorlu bir meslek. Bayramlarda, düğünlerde hep uzaklarda oluyoruz. Bütün şoför arkadaşlarıma kazasız belasız bir bayram diliyorum." dedi.

        Taşıdığı yükü Almanya'ya götüren Seyfullah Tarlacı ise bayrama sevdiklerinden uzakta girmenin hüznünü yaşadığını ifade etti.

        Ailesiyle telefonda bayramlaştığını dile getiren Tarlacı, "Ailemizin rızkı için işimizin gereği yollardayız. Her işin bir zorluğu olduğu gibi bu işin de böyle bir sıkıntısı var. Ailemizden uzaktayız. Bayramlar da böyle hüzünlü geçiyor." diye konuştu.

        Celal Çekiç de bayramı tır parkındaki sırada karşıladığını, ailesiyle telefonda bayramlaştığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        İkiz fil doğdu
        İkiz fil doğdu
        Eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü
        Eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba öldü
        Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba öldü
        Son şampiyon galibiyetle başladı!
        Son şampiyon galibiyetle başladı!
        Akraba çocukları kayboldu! Ekipler arıyor
        Akraba çocukları kayboldu! Ekipler arıyor
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        Bir kurban bayramı klasiği
        Bir kurban bayramı klasiği
        İsrailliler bir kez daha meydanlara indi
        İsrailliler bir kez daha meydanlara indi

        Benzer Haberler

        Edirne'de bayram namazında camiler doldu
        Edirne'de bayram namazında camiler doldu
        Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır karakolunu ziyaret etti, Mehmetçikle bayra...
        Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır karakolunu ziyaret etti, Mehmetçikle bayra...
        Trakya'da bayram namazı kılındı
        Trakya'da bayram namazı kılındı
        Edirne Valisi Yunus Sezer, muhtarlarla bayramlaştı
        Edirne Valisi Yunus Sezer, muhtarlarla bayramlaştı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Belediye Başkanı Akın'dan Kurban Bayramı mesajı
        Edirne Belediye Başkanı Akın'dan Kurban Bayramı mesajı