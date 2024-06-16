Kapıkule'de sırada bekleyen tır şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parklarında çıkış için sıra bekleyen tır şoförleri, Kurban Bayramı'na ailelerinden uzakta buruk girdi.

Tır şoförleri, bayram namazının ardından tır parkındaki meslektaşlarıyla bayramlaştı, kahvaltılarını dorselerindeki dolaplarında hazırladı.

Ailelerini telefonla görüntülü arayan tır şoförleri onların bayramını kutladı.

Letonya'ya giden Cumhur Göktürk, AA muhabirine, meslekleri gereği zamanlarının büyük çoğunluğunun yollarda geçtiğini söyledi.

Buruk bir bayram yaşadığını belirten Göktürk, "Hem Kurban Bayramı hem de Babalar Günü'nü ailemizden uzakta geçiriyoruz. Sevdiklerimizden uzak yollardayız. Şoförlük zorlu bir meslek. Bayramlarda, düğünlerde hep uzaklarda oluyoruz. Bütün şoför arkadaşlarıma kazasız belasız bir bayram diliyorum." dedi.

Taşıdığı yükü Almanya'ya götüren Seyfullah Tarlacı ise bayrama sevdiklerinden uzakta girmenin hüznünü yaşadığını ifade etti.

Ailesiyle telefonda bayramlaştığını dile getiren Tarlacı, "Ailemizin rızkı için işimizin gereği yollardayız. Her işin bir zorluğu olduğu gibi bu işin de böyle bir sıkıntısı var. Ailemizden uzaktayız. Bayramlar da böyle hüzünlü geçiyor." diye konuştu.