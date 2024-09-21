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        Edirne'de gümrük kaçakçılığı operasyonu

        Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 19:39 Güncelleme: 21.09.2024 - 19:39
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        Edirne'de gümrük kaçakçılığı operasyonu
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        Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün’e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirildi.

        Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu Gişeleri'nde bir cipi durdurdu.

        Araçtaki F.A. ve Ç.R.Ç, rızalarıyla araçtaki 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini ekiplere teslim etti.

        Şüpheliler, “gümrük kaçakçılığı” suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

        Aracın ise CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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