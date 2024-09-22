Edirne'de üreticilere yönelik gece eğitimleri sürüyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimler kapsamında teknik personel, Keşan ve Enez ilçesindeki köylerde üreticilerle bir araya geldi.

Edirne'de, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üreticilere yönelik gece eğitimleri devam ediyor.

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