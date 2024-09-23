Edirne'de motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Edirne'de devrilen motosikletteki 2 kadın yaralandı.
Edirne'de devrilen motosikletteki 2 kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.T.E'nin kullandığı 07 BUM 860 plakalı motosiklet, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Eczacılık Fakültesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü M.T.E. ile arkasında yolcu olarak bulunan M.Ç. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.