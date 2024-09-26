Edirne Devlet Tiyatrosunda sezon "Havada Yüzmek" oyunuyla açılacak

Oyunun biletleri hem gişeden hem de elektronik ortamdan temin edilebilecek.

Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki sahnede, Antalya Devlet Tiyatroları sanatçıları tarafından iki kadının İngiltere'de 1920'li yıllarda başlayıp 1970'li yıllara dek uzanan gerçek yaşam hikayesinin anlatıldığı "Havada Yüzmek" oyunu sahnelenecek.

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