CHP Edirne İl Kadın Kolları üyeleri, 1 Ekim Dünya Kahve Günü dolayısıyla vatandaşlara Türk kahvesi ikramında bulundu.

Parti üyeleri, Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta hazırladıkları kahveleri caddeden geçen vatandaşlara ikram etti.

Etkinliğe katılan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, güzel bir günde vatandaşlarla bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da kahvenin Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

- 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü

Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreşi öğrencileri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle aile büyükleriyle Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesine çiçek ekti. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkezde buluşan öğrenciler ve yaşlılar birlikte çiçek ekme fırsatı yakaladı. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kuşakları bir araya getiren bir etkinlik yaptıklarını belirtti. Yaşlıların geçmişin aynası olduğunu aktaran Akın, "Yaşlılarımızın huzur ve mutluluk içinde yaşamlarını sürdürmeleri bizim en büyük önceliklerimizden biri. Edirne Belediyesi olarak, onların her zaman yanında olacağız. Bugün çocuklarımızla bir araya gelmeleri, kuşaklar arası bağları güçlendirmek açısından çok kıymetli. Her iki kuşağın da birbirinden öğreneceği çok şey var." ifadelerini kullandı.