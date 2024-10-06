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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne DENEYAP Teknoloji Atölyesi mezunlarının oluşturduğu Matiricie takımı, DENEYAP Girişim Programı'nda düzenlenen yarışmada birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 13:48 Güncelleme: 06.10.2024 - 13:58
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        Edirne DENEYAP Teknoloji Atölyesi mezunlarının oluşturduğu Matiricie takımı, DENEYAP Girişim Programı'nda düzenlenen yarışmada birinci oldu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne DENEYAP Teknoloji Atölyesi mezunlarının oluşturduğu Matiricie takımı yarışmaya katıldı.

        Beril Yenice, Mert Hızmalı, Kerem Yıldız ve Kadircan Bilir'den oluşan ekip, finansal teknoloji alanına yeni bir girişim sunan AsiFin platformu çalışmasıyla birinci seçildi.

        Kullanıcılara daha verimli, hızlı ve güvenli finansal çözümler sunmayı hedefleyen platform, özellikle kullanıcı dostu ara yüzü ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çekerek, yarışmada rakiplerinin önüne geçti.

        - Milli Eğitim Müdürlüğü komisyonundan velilere ziyaret

        İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü Devamsızlık Komisyonu üyeleri, öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, komisyon üyeleri okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık nedenlerini araştırdı.

        Ev ziyaretleri yapan komisyon üyeleri, velilerle görüşmeler gerçekleştirdi.

        Ziyaretlerde devamsızlığa neden olan sorunlar araştırıldı.

        - THK'dan muhtarlara Türk bayrağı

        Türk Hava Kurumu (THK) İpsala Şubesince muhtarlara Türk bayrağı armağan edildi.

        Şube Başkanı Murat Uzun, Turpçular, Kocahıdır, Sarpdere ve Sultan köylerinin muhtarlarını ziyaret ederek Türk bayrağı hediye etti.

        Uzun, ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek, muhtarlara çalışmalarında başarı diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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