Edirne Valisi Sezer, Kurtbey köyünü ziyaret etti

Sezer daha sonra 830 dekar arazi üzerine kurulu ceviz bahçesini ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti, bereketli bir hasat diledi.

Ardından köy muhtarlarıyla bir araya gelen Sezer, istek ve talepleri dinledi.

Köyde İl Özel İdaresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Sezer, köyün kanalizasyon sisteminin tamamının değiştirildiğini ve 22 kilometrelik yolun sıcak asfalt çalışmalarına başlandığını belirtti.

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