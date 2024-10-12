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        Edirne Valisi Sezer, Kurtbey köyünü ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü'nün Kurtbey köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 12:51 Güncelleme: 12.10.2024 - 12:57
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        Edirne Valisi Sezer, Kurtbey köyünü ziyaret etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü'nün Kurtbey köyünü ziyaret etti.

        Sezer, köyde kadın kooperatifi üyelerince üretilen ürünleri inceledi, kadınlarla sohbet etti.

        Köyde İl Özel İdaresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Sezer, köyün kanalizasyon sisteminin tamamının değiştirildiğini ve 22 kilometrelik yolun sıcak asfalt çalışmalarına başlandığını belirtti.

        Ardından köy muhtarlarıyla bir araya gelen Sezer, istek ve talepleri dinledi.

        Sezer daha sonra 830 dekar arazi üzerine kurulu ceviz bahçesini ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti, bereketli bir hasat diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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