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        Edirne Baro Başkanı Karakoç mazbatasını aldı

        Edirne Baro Başkanlığına yeniden seçilen Gökhan Karakoç mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:10 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:14
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        Edirne Baro Başkanı Karakoç mazbatasını aldı
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        Edirne Baro Başkanlığına yeniden seçilen Gökhan Karakoç mazbatasını aldı.

        Edirne Adliyesi 5. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğinde mazbata töreni düzenlendi.

        Baro Yönetim Kurulu ve avukatlarla törene gelen Karakoç, 5. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Muhammet Korkmaz'dan mazbatasını aldı.

        Karakoç, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, devletleri ve milletleri ayakta tutan yegane mayanın adalet olduğunu söyledi.

        Baroların yargıya olan güvenin artırılması noktasında çalışmalarını artırarak sürdürmesi gerektiğini belirten Karakoç, "Edirne Barosundaki ikici dönemimde tüm meslektaşlarımın sorunlarının çözümü noktasında ve toplumdaki adalete olan inancın güçlenmesi çerçevesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Edirne Barosunun 50. Genel Kurulundan çıkan iradenin başta mesleğimize, meslektaşlarımıza, Edirne Barosuna ve tüm Türk hukuk camiasına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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