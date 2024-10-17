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        Edirne'de doktoru tehdit etmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi

        Edirne'de doktoru sosyal medya üzerinden tehdit ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:23 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:23
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        Edirne'de doktoru tehdit etmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Edirne'de doktoru sosyal medya üzerinden tehdit ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Edirne 5. Asliye Caza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık V.K. katıldı. Mağdur doktor B.B. Özdeş duruşmaya katılmadı.

        Sanık V.K, savunmasında, kimseyi tehdit etmediğini ileri sürdü.

        Mahkeme, sanık V.K'ya ait dijital materyal raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli doktor B.B. Özdeş, 7 Şubat'ta dahiliye yoğun bakım servisinde vefat eden hastanın oğlu V.K. tarafından darbedilmiş, "Beyaz kod" bildiriminin ardından şüpheli polislerce gözaltına alınmıştı.

        Alkollü olduğu belirlenen V.K'ye önce ev hapsi cezası verilmiş, daha sonra yapılan itiraz üzerine V.K. tutuklanmıştı.

        Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki davada sanık V.K'ye "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay hapis verilmişti.

        Doktorun ailesi, sanık hakkında sosyal medyada kızlarına yönelik "tehdit içerikli" paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

        Sanık, hakkında tehdit iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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