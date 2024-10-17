Edirne'de doktoru tehdit etmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi

Alkollü olduğu belirlenen V.K'ye önce ev hapsi cezası verilmiş, daha sonra yapılan itiraz üzerine V.K. tutuklanmıştı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli doktor B.B. Özdeş, 7 Şubat'ta dahiliye yoğun bakım servisinde vefat eden hastanın oğlu V.K. tarafından darbedilmiş, "Beyaz kod" bildiriminin ardından şüpheli polislerce gözaltına alınmıştı.

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