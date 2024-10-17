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        Edirne Adliyesinde hayatını kaybeden avukat için tören düzenlendi

        Edirne'de hayatını kaybeden avukat için cenaze töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:13 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:40
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        Edirne Adliyesinde hayatını kaybeden avukat için tören düzenlendi
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        Edirne'de hayatını kaybeden avukat için cenaze töreni düzenlendi.

        Tedavi gördüğü Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinden alınan avukat Süleyman Özduygu'nun (78) cenazesi Edirne Adliyesi bahçesine getirildi.

        Burada okunan duanın ardından helallik istendi.

        Adliyede düzenlenen törene Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

        Törenin ardından cenaze Eski Cami'ye götürüldü.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Özduygu'nun cenazesi Yenişehir Mezarlığı'nda defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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