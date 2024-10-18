Edirne'de kadın muhtarlar kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Muhtarlar adına Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz, Zübeyde Hanım büstünde yaptığı açıklamada, kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismara tüm toplumun üzüldüğünü söyledi.

Muhtarların aile bireylerinin huzuru ve can güvenliğini önemsediklerini belirten Yılmaz, "Türk toplumunun aile yapısı ne kadar sağlam olursa toplum o kadar güçlü olur. Bizler Sıla ve Narin bebeklerin ölmesini istemiyoruz. Petek, İkbal, Ayşenur ve nice kadınlarımızın ölmesini istemiyoruz." dedi.