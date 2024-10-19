Edirne'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Edirne'de Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlene tören saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu Başkanı Fatih Kıyga anıta çelenk sundu.

Kıyga, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, muhtarların vatandaş ve devleti temsil gibi önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğini belirtti.

Muhtarların devletin gözü ve kulağı olduğunu anlatan Kıyga, "Altyapı çalışmalarından nüfus hizmetlerine, asayiş çalışmalarından eğitim hizmetlerine kadar vatandaşa hizmet yolunda muhtarlarımızın üstlendikleri bu misyon önemini ilk gün ki gibi muhafaza etmektedir. Demokrasisinin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımız vatandaşlarımızla kamu arasında köprü vazifesi görmektedir." dedi