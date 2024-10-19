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        Edirne'deki kadın muhtarlar Tunca Nehri kenarındaki çöpleri topladı

        Edirne'deki kadın muhtarlar çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla Muhtarlar Günü'nde Tunca Nehri kenarında çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:51 Güncelleme: 19.10.2024 - 16:06
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        Edirne'deki kadın muhtarlar Tunca Nehri kenarındaki çöpleri topladı
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        Edirne'deki kadın muhtarlar çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla Muhtarlar Günü'nde Tunca Nehri kenarında çevre temizliği yaptı.

        Kentte bulunan 7 kadın muhtar Tunca Nehri kenarında bir araya geldi.

        Kadın muhtarlar, topuklu ayakkabı ve takım elbiseyle nehir kenarındaki çöpleri topladı.

        Muhtarlar Günü'nde gerçekleştirdikleri etkinlikte poşetler dolusu çöp toplayan kadın muhtarlar, vatandaşları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet etti.

        Atatürk Mahallesi Muhtarı Gülden Akman Yılmaz, AA muhabirine, farkındalık yaratmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Çevre bilincinin çocukluktan başladığını ifade eden Yılmaz, "Edirne'mizde, ülkemizde ve dünyada farkındalık olmasını istedik. Biz kadın muhtarlar olarak hep birlikte anlaştık takım elbiselerimizle, topuklu ayakkabılarımızla bu özel günümüzde çevremizi güzel tutmak için örnek olalım dedik. İnşallah herkese örnek olacaktır. Temizlik öncelikle evimizde başlar. Lütfen çocuklarımıza bu bilinçli kazandıralım. Biz bunu başarırsak Edirne'miz, ülkemiz dünyamız güzelleşecektir." dedi.

        Yılmaz, tüm muhtarların gününü kutladı.

        Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay ise çevre kirliliğini dile getirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini aktardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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