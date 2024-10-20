Çanakkale'deki tabya ve şehitlikleri gezen öğrenciler, turistik yerleri de ziyaret etti.

İade-i ziyaret için Sezengöz'e teşekkür eden Özcan, komutana görevinde kolaylıklar diledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Yavaş, Engelsiz Yaşam Vakfı, Keşan Fenerbahçeliler Derneği, iş insanı Muzaffer Güven ile Engelsiz Yaşam Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mercan ve hayırseverlerin katkılarıyla tekerlekli sandalyeler alındı.

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