Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Keşan ilçesinde hayırseverlerin aldığı tekerlekli sandalyeler engelli vatandaşlara hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 12:28 Güncelleme: 20.10.2024 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Keşan ilçesinde hayırseverlerin aldığı tekerlekli sandalyeler engelli vatandaşlara hediye edildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Yavaş, Engelsiz Yaşam Vakfı, Keşan Fenerbahçeliler Derneği, iş insanı Muzaffer Güven ile Engelsiz Yaşam Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mercan ve hayırseverlerin katkılarıyla tekerlekli sandalyeler alındı.

        Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'nda düzenlenen törende katkıda bulunanlara plaket verildi.

        Törenin ardından tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi.

        - Tugay Komutanı Sezengöz'den Özcan'a ziyaret

        Keşan 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Gürcan Sezengöz, Keşan Belediyesi Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

        Özcan, Sezengöz'ü belediye ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

        İade-i ziyaret için Sezengöz'e teşekkür eden Özcan, komutana görevinde kolaylıklar diledi.

        - Öğrenciler Çanakkale'yi gezdi

        Meriç Kaymakamlığınca yaz okullarına katılan öğrenciler için Çanakkale gezisi düzenlendi.

        Öğrencilerin milli şuur ve tarih bilgisi edinmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen geziye 35 öğrenci katıldı.

        Çanakkale'deki tabya ve şehitlikleri gezen öğrenciler, turistik yerleri de ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesinin konuşmaları kan dondurdu: Bebekler ölürken kahkaha attılar
        Yenidoğan çetesinin konuşmaları kan dondurdu: Bebekler ölürken kahkaha attılar
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        İsrail'den İran'a suçlama
        İsrail'den İran'a suçlama
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Icardi'nin pozisyonunda devam kararı doğru mu?
        Icardi'nin pozisyonunda devam kararı doğru mu?
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Oyuncak bıraktılar
        Oyuncak bıraktılar
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!

        Benzer Haberler

        Trakya'da ormanlarda temizlik yapıldı
        Trakya'da ormanlarda temizlik yapıldı
        AK Parti Havsa İlçe Başkanlığına yeniden Savaştürk seçildi
        AK Parti Havsa İlçe Başkanlığına yeniden Savaştürk seçildi
        Avukat Aylin, mesleğinin stresini resim yaparak atıyor
        Avukat Aylin, mesleğinin stresini resim yaparak atıyor
        Edirne'de 'Kentsel Deprem Arama- Kurtarma' tatbikatı
        Edirne'de 'Kentsel Deprem Arama- Kurtarma' tatbikatı
        Edirne'de öğrenciler gökyüzünü gözlemledi
        Edirne'de öğrenciler gökyüzünü gözlemledi
        Edirne'deki kadın muhtarlar Tunca Nehri kenarındaki çöpleri topladı
        Edirne'deki kadın muhtarlar Tunca Nehri kenarındaki çöpleri topladı