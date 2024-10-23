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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Kel Aliço Güreş Ağası Oğuz Erdinç'i makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 16:31 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:42
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        Edirne'den kısa kısa
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        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Kel Aliço Güreş Ağası Oğuz Erdinç'i makamında kabul etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Erdinç kabulde yaptığı konuşmada güreşlere verdiği destekten dolayı Sevgili'ye teşekkür etti.

        Sevgili de ata sporu yağlı güreşe destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi. Erdinç, ziyaretin anısına Sevgili'ye minyatür kispet ve Kel Aliço ile ilgili kitap hediye etti.

        - Balcılar'dan çeltik üreticilerine mesaj

        İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Balcılar, çeltik üreticilerin gelecek yıl için iyi hazırlık yapması gerektiğini belirtti.

        Balcılar, yaptığı yazılı açıklamada, hasat sezonunun sonuna gelindiğini ifade etti.

        Tüm yılın kurak geçtiğini aktaran Balcılar, "Bu kuraklık devam ederse çeltik ekimi sıkıntıya girer. Kiraladığımız yerleri ayçiçeği ekmek zorunda kalırız. Malum 2 yıldır kuraklıktan ayçiçeği de yanıyor. Herkes hesabını iyi yapsın." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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