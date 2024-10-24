"Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" ertelendi

Birlik ve beraberliğe kasteden terörün kınandığı açılamada, "Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

Edirne'de hafta sonu yapılması planlanan "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısı nedeniyle ertelendi.

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