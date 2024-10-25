Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin okul çevresinde bulunan gıda işletmelerine yönelik denetimleri sürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak ve tüketici sağlığını korumak amacıyla görevliler tarafından, okul çevresinde bulunan gıda işletmeleri denetlendi.

Yapılan denetimlerde, işletmelerin teknik ve hijyen şartları, ürünlerin muhafaza koşulları, son kullanma tarihleri ve etiket kontrolleri titizlikle incelenerek, alınan numuneler analiz edilmek üzere laboratuvara gönderildi.

- Sözer PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümünü kutladı Meriç Kaymakamı Fuat Sözer, PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı. Sözer mesajında, ülkenin köklü kurumlarından PTT'nin kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti. PTT'nin hem posta hizmetleriyle hem de çağın gereklerine uygun teknolojik altyapısıyla ülkenin kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Sözer, "Meriç halkı adına, PTT’nin özverili çalışanlarını tebrik ediyor, gelecekte de aynı güven ve sorumlulukla yürütülecek hizmetlerin, kurumun başarılarına başarı katmasını diliyoruz. İletişim ve hizmet alanındaki bu köklü geçmişin, daha nice yıllar boyunca aynı güven ve kaliteyle devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bu anlamlı yıl dönümünde, emeği geçen tüm PTT çalışanlarına teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.