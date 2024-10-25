Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin okul çevresinde bulunan gıda işletmelerine yönelik denetimleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 09:32 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin okul çevresinde bulunan gıda işletmelerine yönelik denetimleri sürüyor.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak ve tüketici sağlığını korumak amacıyla görevliler tarafından, okul çevresinde bulunan gıda işletmeleri denetlendi.

        Yapılan denetimlerde, işletmelerin teknik ve hijyen şartları, ürünlerin muhafaza koşulları, son kullanma tarihleri ve etiket kontrolleri titizlikle incelenerek, alınan numuneler analiz edilmek üzere laboratuvara gönderildi.

        - Sözer PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Meriç Kaymakamı Fuat Sözer, PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sözer mesajında, ülkenin köklü kurumlarından PTT'nin kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        PTT'nin hem posta hizmetleriyle hem de çağın gereklerine uygun teknolojik altyapısıyla ülkenin kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Sözer, "Meriç halkı adına, PTT’nin özverili çalışanlarını tebrik ediyor, gelecekte de aynı güven ve sorumlulukla yürütülecek hizmetlerin, kurumun başarılarına başarı katmasını diliyoruz. İletişim ve hizmet alanındaki bu köklü geçmişin, daha nice yıllar boyunca aynı güven ve kaliteyle devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bu anlamlı yıl dönümünde, emeği geçen tüm PTT çalışanlarına teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

        - Keşan'da kasis çalışmaları sürüyor

        Keşan Belediyesince ilçede yürütülen kasis çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, trafik akışını güvenli hale getirmek ve sürücülerin hız kontrolünü sağlamak amacıyla yürütülen kasis çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, çalışmalarını yoğun araç trafiğinin bulunduğu bölgelerde, özellikle okul çevreleri ve yaya geçitlerinde çalışma yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Sezonun en iyi maçı"
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti talebi
        Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti talebi
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Beşiktaş 3 puana kanatlandı!
        Beşiktaş 3 puana kanatlandı!
        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
        "Gallant ve Halevi İran'a saldırı planını onayladı"
        "Gallant ve Halevi İran'a saldırı planını onayladı"
        İstanbul'daki taksicilerden teröre karşı konvoy
        İstanbul'daki taksicilerden teröre karşı konvoy
        Karadeniz'de yağmur var, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Karadeniz'de yağmur var, sıcaklıklar mevsim normalinde
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        CNN, İsrail'in “sivrisinek protokolü”nü anlattı
        CNN, İsrail'in “sivrisinek protokolü”nü anlattı
        Putin, BRICS'e davet listesi yayınlayacak
        Putin, BRICS'e davet listesi yayınlayacak
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!

        Benzer Haberler

        Kapıkule'de bir tırda 12 kilo 218 gram kokain ele geçirildi
        Kapıkule'de bir tırda 12 kilo 218 gram kokain ele geçirildi
        Türkiye'ye giriş yapan TIR'ın sürücü kabininde 12 kilo kokain ele geçirildi
        Türkiye'ye giriş yapan TIR'ın sürücü kabininde 12 kilo kokain ele geçirildi
        Edirne'de 24-27 Ekim tarihleri arasında planlanan Cumhuriyet Bayramı etkinl...
        Edirne'de 24-27 Ekim tarihleri arasında planlanan Cumhuriyet Bayramı etkinl...
        "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" ertelendi
        "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" ertelendi
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, TUSAŞ'a yönelik ter...
        Edirne Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, TUSAŞ'a yönelik ter...