Edirne'de asayiş
Enez ilçesinde evinde tabanca bulunan kişi gözaltına alındı.
Enez ilçesinde evinde tabanca bulunan kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Ü.A'nın Gaziömerbey Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.
Aramada tabanca, şarjör ve 2 fişek ele geçirildi.
Ü.A. gözaltına alındı.
- İlaç içen çocuk tedavi altına alındı
Lalapaşa ilçesinde ilaç içen çocuk tedavi altına alındı.
Merkez Mahallesi'nde yaşayan H.Ç. çocuğunun böcek ilacı içtiğini fark etti.
H.Ç. çocuğunu tedavisi için Lalapaşa Devlet Hastanesine götürdü.
- Alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu
Edirne'de alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu.
Talatpaşa Mahallesi meydana gelen trafik kazasında polis ekipleri sürücülerin alkollü olduğunu belirledi.
Para cezası uygulanan sürücüler A.D. ve M.Y'nin ehliyetine el konuldu.
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