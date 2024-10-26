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        Edirne'de asayiş

        Enez ilçesinde evinde tabanca bulunan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 10:39 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:39
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        Edirne'de asayiş
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        Enez ilçesinde evinde tabanca bulunan kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Ü.A'nın Gaziömerbey Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

        Aramada tabanca, şarjör ve 2 fişek ele geçirildi.

        Ü.A. gözaltına alındı.

        - İlaç içen çocuk tedavi altına alındı

        Lalapaşa ilçesinde ilaç içen çocuk tedavi altına alındı.

        Merkez Mahallesi'nde yaşayan H.Ç. çocuğunun böcek ilacı içtiğini fark etti.

        H.Ç. çocuğunu tedavisi için Lalapaşa Devlet Hastanesine götürdü.

        - Alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu

        Edirne'de alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu.

        Talatpaşa Mahallesi meydana gelen trafik kazasında polis ekipleri sürücülerin alkollü olduğunu belirledi.

        Para cezası uygulanan sürücüler A.D. ve M.Y'nin ehliyetine el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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