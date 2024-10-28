Edirne'de "Cumhuriyet Bayramı" konseri ertelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca düzenlenecek "Cumhuriyet Bayramı" 4 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre bu akşam düzenlenmesi planlanan konser, TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı nedeniyle tehir edildi.

Sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında gerçekleştirilecek konser ücretsiz olarak 4 Kasım Pazartesi günü icra edilecek.