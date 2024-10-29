Edirne'de Balkanlar İş ve Yatırım Forumu düzenlenecek

Edirne'de 31 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde Balkanlar İş ve Yatırım Forumu düzenlenecek.

Forum, Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla Balkan ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmek ve kalıcı ortaklıklar oluşturmak amacıyla 2023'te kurulan Balkan Şehirleri İşbirliği Platformu faaliyetleri çerçevesinde, Edirne Valiliği ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) destekleriyle gerçekleştirilecek.

Balkan ticaretinde önemli rol üstlenen paydaşların bir araya geleceği foruma kamu kurum kuruluşları, tarım, hayvancılık, turizm, sağlık, ulaştırma, lojistik, otomotiv, bankacılık, finansman, enerji, altyapı ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanları katılacak.