Edirne'de giydikleri kostümlerle vatandaşları korkutan 2 şüpheliye gözaltı

Edirne'de, "Cadılar Bayramı" programına katılmak için kar maskesi ve çelik yelek görünümlü kıyafet giyip oyuncak uzun namlulu silah taşıyan 2 şüpheli, "Halkı korku ve paniğe sevk etme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bazı vatandaşlar polise, kentte araç içerisinde kar maskeli ve ellerinde silah olan şüphelilerin dolaştığı yönünde ihbarda bulundu.

Söz konusu araç 1. Murat Mahallesi'nde Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Araçtaki kar maskeli, çelik yelek görünümlü kıyafetli ve ellerinde oyuncak silah olduğu belirlenen K.A. ve E.Ş. yakalandı.