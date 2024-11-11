Edirne'de "Atatürk'ü Anma Özel Konseri" düzenlendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Atatürk'ü Anma Özel Konseri" düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Atatürk'ü Anma Özel Konseri" düzenlendi.
Topluluğunun Türk Ocağı Caddesi'ndeki binasının girişine Atatürk posteri asıldı. Atatürk'ün 1930'da kenti ziyareti sırasında o dönem Türk Ocağı olarak hizmet veren binada halkla buluştuğu salona temsilen masa ve sandalye konuldu.
Masanın üzerine de Atatürk'ün salonda halkı dinlerken çekilmiş fotoğrafı ile bir kırmızı gül bırakıldı.
Konserde solistler Gülsemin Gonce ve Ahmet Batırlı, Atatürk'ün sevdiği eserleri icra etti.
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