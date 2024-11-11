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        TÜ Öğretim Üyesi Yıldırım, Sofya'da "Bulgaristan'da Türk Varlığı ve Göçler Konferansı"na katıldı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yıldırım, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen "Bulgaristan'da Türk Varlığı ve Göçler Konferansı"na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 16:54 Güncelleme: 11.11.2024 - 16:54
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        TÜ Öğretim Üyesi Yıldırım, Sofya'da "Bulgaristan'da Türk Varlığı ve Göçler Konferansı"na katıldı
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yıldırım, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen "Bulgaristan'da Türk Varlığı ve Göçler Konferansı"na katıldı.

        Sofya Bölge Müftülüğü ve Bulgaristan İlahiyat Mezunları Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen konferansa davetli konuşmacı olarak katılan Yıldırım, Bulgaristan'daki Türk varlığına ilişkin bilgiler verdi.

        Bulgaristan Türklerinin göç süreçleriyle ilgili de değerlendirmede bulunan Yıldırım, göçün kültürel ve sosyal yaşama olan etkilerini anlattı.

        Yıldırım, etkinlikte yeni yayımlanan "İki Savaş Arası Dönemde (1919-1939) Bulgaristan’da Siyasi Gelişmeler ve Türkiye ile İlişkiler" kitabı ve içeriği hakkında da bilgi verdi.

        Konferansta sanatçı Yıldız İbrahimova da Rumeli şarkıları seslendirdi.

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