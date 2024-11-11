TÜ Öğretim Üyesi Yıldırım, Sofya'da "Bulgaristan'da Türk Varlığı ve Göçler Konferansı"na katıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yıldırım, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen "Bulgaristan'da Türk Varlığı ve Göçler Konferansı"na katıldı.

Sofya Bölge Müftülüğü ve Bulgaristan İlahiyat Mezunları Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen konferansa davetli konuşmacı olarak katılan Yıldırım, Bulgaristan'daki Türk varlığına ilişkin bilgiler verdi.

Bulgaristan Türklerinin göç süreçleriyle ilgili de değerlendirmede bulunan Yıldırım, göçün kültürel ve sosyal yaşama olan etkilerini anlattı.