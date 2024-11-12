Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Veli Çetinsu, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinsu, damlacık enfeksiyonu ile bulaşan hastalığın akciğerler başta olmak üzere tüm organları etkilediğini belirtti.

Öksürük, gece terlemesi, zayıflama, iştahsızlık, ateş en sık görülen bulgulardan olduğunu aktaran Çetinsu, "Öksürmekle, aksırmakla, konuşmakla basiller ortama yayılır ve havada asılı kalırlar. Oradan geçen herhangi birinin soluması ile hastalık oluşabilir. En sık akciğerleri tutmakla beraber plevra ve lenf bezleri akciğerlerden sonra en sık tutulan organlardır." diye konuştu.

Çetinsu, tedavinin Verem Savaş Dispanserleri tarafından ücretsiz olarak verildiğini dile getirdi. Tedavi süresinin 6 sürdüğünü aktaran Çetinsu, şunları kaydetti: "Türkiye, dünyanın tedavi başarısı açısından en iyi ülkelerinden biridir. Tüberküloz tedavi süresi 6 aydır. İki ay dört ilaç ,dört ay iki ilaç ile devam edilir. Tedavinin 15. gününden itibaren basilin canlılığı kalmadığı için bulaştırıcılığı olmaz. İlaçlar her gün aç karnına sabah alınmalıdır. Tüberküloz hastası ile yakın temasta olanlar, küçük çocuklar, HIV enfeksiyonu ve kemoterapi alanların koruyucu tedavi almaları önerilir."