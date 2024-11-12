Meriç Nehri'nde ayakta kürek sörfü eğitimi başladı

Meriç Nehri'nin daha canlı ve aktif bir nokta haline gelmesi amacıyla hayata geçirilen projede üniversite halk iş birliğiyle sportif yaşamın ön plana çıkarılması hedefleniyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kürek sporunda tek doğal parkuru olan nehirde yeni spor dalları da yaygınlaşıyor.

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