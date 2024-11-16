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        Edirne'deki Has Yunus Bey Türbesi'nde onarım çalışması başlatıldı

        Edirne'nin Enez ilçesindeki Has Yunus Bey Türbesi ve bahçesindeki mezarlıkta onarım çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 10:07 Güncelleme: 16.11.2024 - 10:17
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        Edirne'deki Has Yunus Bey Türbesi'nde onarım çalışması başlatıldı
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        Edirne'nin Enez ilçesindeki Has Yunus Bey Türbesi ve bahçesindeki mezarlıkta onarım çalışması başlatıldı.

        Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında türbenin iç kısmının onarımı, aydınlatma, çevre düzeni ve temizliği yapılacak.

        Çeşitli motiflerle süslü Osmanlı dönemi mezarlıklarının da bakımının yapılacağı çalışmalar kapsamında bilgilendirme tabelaları da yenilenecek.

        Kaymakam Muhammed Emin Tutal ve Belediye Başkanı Özkan Günenç, çalışmaları yerinde inceledi.

        Enez Kazıları Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Kurap, gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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