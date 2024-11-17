Tekirdağ'da evinde ölü bulunan hemşirenin cenazesi memleketi Edirne'de toprağa verildi
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dün evinde ölü bulunan hemşire Begüm Tonguz (23) memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dün evinde ölü bulunan hemşire Begüm Tonguz (23) memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Tekirdağ Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Tonguz'un cenazesi Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde ailesinin yaşadığı eve getirilerek helallik alındı.
Yörüker Camisi'nde öğle vakti düzenlenen törende baba Tahsin ve anne Gülniyaz Tonguz taziyeleri kabul etti.
Tonguz'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Tonguz'un ailesi ve arkadaşları, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan özel bir hastanede görevli hemşireden haber alamayan yakınları, dün durumu yetkililere bildirmiş, olay yerine giden sağlık ekiplerince Tonguz'un yaşamını yitirdiği belirlenmişti.
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