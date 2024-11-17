Edirne'de amatör maçta çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Olayın ardından iki takımın oyuncuları da polis gözetiminde otobüslere bindirilerek sahadan ayrıldı.

Hakemin şikayeti üzerine Keşan Anafartalarspor taraftarı bir kişi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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