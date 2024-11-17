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        Edirne'de amatör maçta çıkan kavgaya polis müdahale etti

        Edirne'de amatör maçta çıkan kavgaya polis müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 17:38 Güncelleme: 17.11.2024 - 17:44
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        Edirne'de amatör maçta çıkan kavgaya polis müdahale etti
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        Edirne'de amatör maçta çıkan kavgaya polis müdahale etti.

        Edirne Süper Amatör Lig 3. hafta karşılaşmasında Yeniimaretspor ile Keşan Anafartalarspor, Yeniimaret Futbol Sahası'nda karşılaştı.

        Karşılaşmanın son dakikalarında iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Sahada görevli polisler kavgaya müdahale ederken, bölgeye takviye ekip sevk edildi.

        Hakemin şikayeti üzerine Keşan Anafartalarspor taraftarı bir kişi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Olayın ardından iki takımın oyuncuları da polis gözetiminde otobüslere bindirilerek sahadan ayrıldı.

        Karşılaşma 4-4 beraberlikle tamamlandı.

        Galeri
        Galeri

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