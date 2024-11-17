Edirne'de amatör maçta çıkan kavgaya polis müdahale etti
Edirne'de amatör maçta çıkan kavgaya polis müdahale etti.
Edirne'de amatör maçta çıkan kavgaya polis müdahale etti.
Edirne Süper Amatör Lig 3. hafta karşılaşmasında Yeniimaretspor ile Keşan Anafartalarspor, Yeniimaret Futbol Sahası'nda karşılaştı.
Karşılaşmanın son dakikalarında iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Sahada görevli polisler kavgaya müdahale ederken, bölgeye takviye ekip sevk edildi.
Hakemin şikayeti üzerine Keşan Anafartalarspor taraftarı bir kişi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayın ardından iki takımın oyuncuları da polis gözetiminde otobüslere bindirilerek sahadan ayrıldı.
Karşılaşma 4-4 beraberlikle tamamlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.