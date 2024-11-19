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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de kavgada başından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 12:22 Güncelleme: 19.11.2024 - 12:57
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de kavgada başından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Barutluk Mahallesi'nde komşular arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada başına soda şişesiyle vurulan kişi yaralandı. Yaralı ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Tarafların şikayeti üzerine polis ekiplerince 4 kişi gözaltına alındı.

        - Kuryeyle tartışan vatandaşlar polise şikayette bulundu

        Edirne'de kuryeyle tartışan vatandaşlar polise şikayette bulundu.

        Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan F.K. ve N.K. sipariş verdikleri pizzanın geç geldiği iddiasıyla kurye E.Ö.C. ile tartıştı.

        Vatandaşların şikayeti üzerine kurye ifadesine başvurulmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Keşan ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri T.Ü'nün üzerinde arama yaptı.

        Aramada üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alında.

        - Motosiklet hırsızlığı

        İpsala ilçesinde motosikleti çalınan kişi polise şikayette bulundu.

        Bozkurt Mahallesi'ne motosikletini park eden S.G. döndüğünde aracını yerinde bulamadı.

        S.G. motosikletinin bulunması için polise başvurdu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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