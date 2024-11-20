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        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor

        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:11 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:21
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        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor
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        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

        İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu'nun başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürü Yusuf Öztürk sunum yaptı.

        Edirne'de 26 bin 369 çiftçinin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olduğunu ifade eden Bayazıt, ÇKS'ye kayıtlılık oranının yüzde 91 olduğunu söyledi.

        Tarımda üretim planlamasında yeni bir destekleme modeline geçtiklerini anlatan Bayazıt, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Artık planlı üretime geçtik. Bitkisel üretimde yeni bir destekleme modelimizde oluştu, hayvancıkta da var. Artık destekler üretim döneminden önce açıklanıyor. Biz şu anda 3 yıllık bu destekleri açıkladık. Stratejik ürünlere artık ilave planlama desteği verilecek. Ülkemiz genelinde 13 ürün var. Artı yem bitkileri de var. Her yıl bu destekler belirlenen katsayı dahilinde güncellenecek. Milli tohum kullanan çiftçilerimiz ilave destek alacak."

        Edirne'de buğday, arpa, dane mısır, ayçiçeği, kanola, kuru fasulye, nohut eken çiftçilerin planlama desteklerinden faydalanabileceğini aktaran Bayazıt, "Cuma Buluşmaları" kapsamında her cuma günü çiftçilere verilen destekler ile planlı üretimi anlattıklarını belirtti.

        Bayazıt, gıda üretimi, gıda ve yem işletme denetimleri, kuraklık çalışmaları, hayvansal üretim, kırsal kalkınma ve hayvancılık destekleri ile balıklandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Öztürk ise bütçe ile köylere yapılan içme suyu ve sulama yatırımlarını anlattı, İl Özel İdaresinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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