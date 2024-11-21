Edirne'de sınır kapılarındaki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleşen operasyonda ise minibüsle yurda girmek isteyen bir yolcunun üst aramasında 13 uyuşturucu madde içerdiği belirlenen kek ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen otomobil risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.

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