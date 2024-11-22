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        Edirne'den otobüsle yurt dışına çıkacak Romanya vatandaşının çantasında külçe altın yakalandı

        Edirne'de polis ekiplerince bir otobüste yapılan aramada çantasında 2 kilo 43 gram külçe altın bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 09:56 Güncelleme: 22.11.2024 - 10:08
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        Edirne'den otobüsle yurt dışına çıkacak Romanya vatandaşının çantasında külçe altın yakalandı
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        Edirne'de polis ekiplerince bir otobüste yapılan aramada çantasında 2 kilo 43 gram külçe altın bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan bir otobüsü durdurdu.

        Otobüste bulunan yolculardan Romanya vatandaşı M.R.B'nin çantasında yapılan aramada 2 kilo 43 gram külçe altın ele geçirildi.

        Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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