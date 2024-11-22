Edirne'den otobüsle yurt dışına çıkacak Romanya vatandaşının çantasında külçe altın yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan bir otobüsü durdurdu.

Edirne'de polis ekiplerince bir otobüste yapılan aramada çantasında 2 kilo 43 gram külçe altın bulunan şüpheli gözaltına alındı.

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