Edirne'de kadın muhtarlar, kadına yönelik şiddete dikkat çekti

Muhtarlar Meriç Nehri'nde kancabaş tipi kayıkla gezi yaptığı sırada da "Kadına Şiddete Hayır" yazılı pankart açtı.

Nostaljik tramvay görünümlü "gezi treni" ile kenti gezen muhtarlar tur esnasında "Şiddete Son Sevgiye Yol Ver" ve "Kadına Yönelik Şiddet İnsanlığa İhanettir" yazılı dövizler taşıdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce kadın muhtarların katılımıyla program düzenlendi.

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