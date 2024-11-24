Trakya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, anıta çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Halk Eğitim Merkezi Mimar Kemaleddin Salonu'nda devam eden programda konuşan Vali Yunus Sezer, şehit öğretmenleri rahmetle andığını söyledi.

Öğretmenlerin herkesin üzerinde emeğinin olduğunu belirten Sezer, "Bu emek hiçbir zaman unutulamaz. Bizim bir ailemiz vardır, bir de öğretmenimiz vardır. Bir toplumun şekillenmesi gibi insanlığın da şekillenmesinde sizlerin emeği sonsuzdur. Dolayısıyla buradan hepinize, milletimiz adına şükranlarımı iletiyorum." dedi.

Türkiye'nin öğretmenlerin büyük emekleriyle bugünlere geldiğini ifade eden Sezer, "Türkiye Cumhuriyeti'nin sizlere ihtiyacı var. Dün vardı, bugün de var, yarın daha çok olacak. Sizleri canıgönülden tebrik ediyorum, iyi ki varsınız. Allah ayağınıza taş değdirmesin, sizleri başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz da öğretmenlerin geleceğin teminatı öğrencileri yetiştirmek için gösterdikleri gayretin bir övünç kaynağı olduğunu dile getirdi.