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        Edirne'de kuruyemiş paketi içerisine gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde kuruyemiş paketi içinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 16:25 Güncelleme: 26.11.2024 - 16:42
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        Edirne'de kuruyemiş paketi içerisine gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde kuruyemiş paketi içinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami Mahallesi'ndeki denetimleri esnasından durumunda şüphelendikleri G.T'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında buldukları kuruyemiş paketini kontrol eden ekipler, 5 gram metamfetamin ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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