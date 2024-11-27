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        Edirne'de 3 firari hükümlü sınırda yakalandı

        Edirne'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü sınırda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:32 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:32
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        Edirne'de 3 firari hükümlü sınırda yakalandı
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        Edirne'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü sınırda yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler haklarında "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlüyü Yunanistan sınırında yakaladı.

        Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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