Trakya Üniversitesinin Kosovalı öğrencilerine tanıtım programı düzenlendi

Kosovalı öğrencilerin bütünleşmesi, eğitim süreçlerine akademik, sosyal, kültürel alanlarda yardımlaşarak katkı sunmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızı diğer kurum ve kuruluşların iş birliğiyle sürdürüyoruz."

"Derneğimiz akademik, sosyal, kültürel ve etkileşim faaliyetleri ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akademik dönemin başlamasıyla düzenlediğimiz tanıtım programında derneğin çalışma alanı ve faaliyetleri tanıtıldı.

Edirne'de Balkan kültürünü tanıtılmasına katkı sağladıklarını ifade eden Soytari, şunları kaydetti:

Dernek Başkanı Ediz Soytari, yaptığı açıklamada öğrencilerin Trakya Uluslararası Öğrenci Derneğinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldiğini belirtti.

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