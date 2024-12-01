Edirne Valisi Sezer, nikah şahidi oldu

Çiftin nikah şahitliğini İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Vali Sezer ve Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akmeşe ve Jusufi'nin düğün töreni kentteki bir tesiste gerçekleştirildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, dünya evine giren Tarık Akmeşe ve Tuğba Jusufi çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

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