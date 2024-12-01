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        Edirne Valisi Sezer, nikah şahidi oldu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, dünya evine giren Tarık Akmeşe ve Tuğba Jusufi çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 00:03 Güncelleme: 01.12.2024 - 00:08
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        Edirne Valisi Sezer, nikah şahidi oldu
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, dünya evine giren Tarık Akmeşe ve Tuğba Jusufi çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akmeşe ve Jusufi'nin düğün töreni kentteki bir tesiste gerçekleştirildi.

        Çiftin nikah şahitliğini İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Vali Sezer ve Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptı.

        Düğüne katılan milletvekilleri, siyasetçiler, iş insanları ve davetliler çifte mutluluklar diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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