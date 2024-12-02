Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de arızalanan tırından inen sürücü, başka bir tırın çarpması sonucu öldü

        Edirne'de arızalanan tırından aracına bakmak için inen sürücü, başka bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 23:43 Güncelleme: 02.12.2024 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de arızalanan tırından inen sürücü, başka bir tırın çarpması sonucu öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de arızalanan tırından aracına bakmak için inen sürücü, başka bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Polonya uyruklu Mieczyslaw Popowczak'ın sürücülüğünü yaptığı WRA 1162J plakalı tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda Kayapa köyü yakınlarında arızalandı.

        Tamirci çağıran ve tırından inen Popowczak'a, G.A'nın kullandığı 50 DN 437 plakalı tır çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Polonyalı sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lalapaşa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Diğer tır sürücüsü G.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı!
        Rusya, Batı'nın Ukrayna'da ateşkes planını reddetti
        Rusya, Batı'nın Ukrayna'da ateşkes planını reddetti
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
        Hayalet şehir Halep
        Hayalet şehir Halep
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti
        Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!

        Benzer Haberler

        Edirne'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları
        Edirne'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları
        Türkiye'de 1900'den sonra meydana gelen depremlerde 150 bine yakın kişi hay...
        Türkiye'de 1900'den sonra meydana gelen depremlerde 150 bine yakın kişi hay...
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Prof. Dr. Eyidoğan: Marmara'daki olası depremden 11 il etkilenecek
        Prof. Dr. Eyidoğan: Marmara'daki olası depremden 11 il etkilenecek
        Edirne'de "Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta" Projesi tamamlandı
        Edirne'de "Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta" Projesi tamamlandı
        Marmara Denizi'ndeki olası depremin kıyı şeridini ve çevredeki 11 ili etkil...
        Marmara Denizi'ndeki olası depremin kıyı şeridini ve çevredeki 11 ili etkil...