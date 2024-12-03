Edirne'de engelli öğrenciler dans ve müzik gösterisi sundu, eserlerini sergiledi

Edirne'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler, dans ve müzik gösterisi sunup okullarındaki atölyelerde hazırladıkları el işi ürünleri sergiledi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program Özel Yürekler Mehter Takımı gösterisiyle başladı. Engelli öğrencilerin oluşturduğu takım çeşitli marşlar seslendirdi.

Engellilerin toplumsal yaşam ve iş yaşamında etkin bir şekilde yer almasını sağlamak için çalışmaların sürmesi gerektiğini belirten Sezer, "Buna her vatandaşımızın katkı vermesi lazım. Bizlerin de kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları olarak hem engelli ailelerinin hem de engellilerin yanlarında bulunmamız gerekiyor. Toplumsal sorumluluk paylaşımını yerine getirmemiz lazım. Onların ne kadar yanlarında olursak, bunu hissedebilirsek o kadar önemli. Engellilerin toplumun her aşamasında yer alması, kolay erişimlerinin sağlanması gerekli. Bunun yanında aileleri desteklememiz gerekli." ifadelerini kullandı.