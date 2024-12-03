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        Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:53 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:53
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        Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı
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        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.

        Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen A.K'yı Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı.

        "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlenen zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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