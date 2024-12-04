Edirne'de pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Edirne'de pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edirne'de pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
R.Ç'nin kullandığı 22 RE 799 plakalı pikap, Bülent Ecevit Bulvarında A.Ç.G'nin kullandığı 22 AY 122 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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