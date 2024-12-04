Edirne'de 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü mesajları

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yalnızca bir yasal düzenleme değil, aynı zamanda toplumsal eşitlik ve özgürlüğün temellerinin atıldığı bir devrim olduğunu belirtti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kadınlarını geri bırakan bir toplum, geride kalmaya mahkumdur" sözleri doğrultusunda, onun açtığı yolda emin adımlarla yürümeye devam ettiklerini aktaran Akın, "Böylesi büyük bir mirasa sahip çıkmak, yalnızca bir teşekkür değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Kadınların hayatın her alanında daha güçlü ve daha etkin bir şekilde var olmasını sağlamak, Atatürk’ün bize miras bıraktığı çağdaşlaşma idealine olan bağlılığımızın bir gereğidir. Daima söylediğim gibi, önceliğimiz kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Cumhuriyetin kenti Edirne’de yaşayan tüm kadınlarımızın her zaman yanında olmaya, onların hayatını kolaylaştıracak somut adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- AK Parti Edirne İl Başkanı İba AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet ile toplumsal yaşamın her alanında eşitliği amaçlayan köklü değişiklikler gerçekleştirildiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında gerçekleştirilen Atatürk devrimlerinin en önemli hedeflerinden birinin kadınların sosyal ve kültürel alanlarda erkeklerle eşit haklara sahip olması olduğunu ifade eden İba, Türkiye’nin bu konuda Avrupa ülkelerinden daha önde olduğunu belirtti.