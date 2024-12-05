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        Tarihi Mahmudiye Kışlası kültür merkezine dönüşecek

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'de, 2. Mahmut döneminde yaptırılan Mahmudiye (Piyade) Kışlası'nın kültür merkezi haline getirileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 11:33 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:54
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        Tarihi Mahmudiye Kışlası kültür merkezine dönüşecek
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'de, 2. Mahmut döneminde yaptırılan Mahmudiye (Piyade) Kışlası'nın kültür merkezi haline getirileceğini belirtti.

        Sezer, İl Genel Meclisinin aralık ayı toplantısında yaptığı konuşmada, Edirne Sarayı'nın ihyasına yönelik önemli çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini söyledi.

        Milli Saraylar Başkanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında sur duvarları ve Cihannüma Kasrı'nın büyük oranda tamamlandığını ifade eden Sezer, "Hastane ve balon binasındaki çalışmalar da sürüyor. Edirne'de uzun yıllar cezaevi olarak kullanılan Mahmudiye Kışlası projesi Milli Saraylar Başkanlığınca yapılıyor. Orasını da Rami Kışlası gibi içerisinde kütüphanesi, fuar alanları ve kültür merkezlerinin olduğu bir yerin benzerini Edirne'ye kazandıracağız." dedi.

        Vali Sezer, Edirne'nin Balkanların merkezi olduğuna değindi.

        "Balkanlar'ın Davos"u olarak nitelenen Balkan İş ve Yatırım Forumu'nun Edirne'de gerçekleştiğini hatırlatan Sezer, şunları kaydetti:

        "Büyük bir katılımla fuarı gerçekleştirdik ancak otele sığamadık. Daha büyük bir fuar alanı olsun istiyorum. Edirne'de de Antalya Diplomasi Forumu gibi organizasyonlar düzenlensin. Bütün Balkan ülkelerinin temsilcileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşmesini istiyorum, benim hayalim bu. Bunu Edirne hak ediyor. Dolayısıyla bunun için de altyapıyı hazırlamak gerekiyor."

        Sezer, Mahmudiye Kışlası'nda yapılacak projeyle büyük organizasyonların Edirne'de de düzenleneceğini kaydetti.

        Mahmudiye Kışlası Projesi, Edirne'ye 25 bin metrekare kapalı alanı olan, özellikle hassas taşınabilir eserlerin sergileneceği, bünyesinde konferans salonu, kütüphane ve Milli Saraylar Araştırma Merkezinin yer alacağı çok kapsamlı bir kültür merkezi olarak hayata geçecek.

        - Mahmudiye Kışlası

        "Piyade" ya da "Yanık" kışla olarak anılan Mahmudiye Kışlası 1826 yılında II. Mahmut döneminde yapıldı.

        Kışla geçirdiği yangınlar nedeniyle "Yanık Kışla " olarak anılmaya başlandı. 1915 yılında adı Müşir İbrahim Paşazade Nurettin Paşa tarafından Mahmudiye Kışlası olarak değiştirildi.

        Askeri okul olarak bir süre kullanılan kışla binası uzun yıllar cezaevi olarak hizmet verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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